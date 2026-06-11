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Attaque de drones de l'armée contre la cinquième flotte américaine à Bahreïn

11 juin 2026 - 09:59
Code d'info: 1825686
Source: ABNA
Attaque de drones de l'armée contre la cinquième flotte américaine à Bahreïn

À la suite de l'agression de l'armée terroriste américaine contre le sud du pays, la cinquième flotte de ce pays à Bahreïn a été la cible d'attaques de drones de l'armée.

Selon l'agence de presse ABNA citant le service des relations publiques de l'armée de la République islamique d'Iran, en raison de la violation du cessez-le-feu et de l'agression de l'armée terroriste américaine contre des zones du sud du pays, l'armée de la République islamique d'Iran a ciblé, avec divers types de drones destructeurs, la cinquième flotte américaine à Bahreïn.

L'armée a déclaré dans ce communiqué : Dans cette vague d'attaques de drones de l'armée, les antennes de communication et les installations radar du système Patriot de la cinquième flotte ont été visées.

L'armée a également souligné : Aux côtés des autres forces armées, elle est prête à combattre l'ennemi jusqu'au bout et ne faiblira pas tant que l'agresseur ennemi n'aura pas été puni.

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