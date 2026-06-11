Attaque de drones de l'armée contre la cinquième flotte américaine à Bahreïn

Selon l'agence de presse ABNA citant le service des relations publiques de l'armée de la République islamique d'Iran, en raison de la violation du cessez-le-feu et de l'agression de l'armée terroriste américaine contre des zones du sud du pays, l'armée de la République islamique d'Iran a ciblé, avec divers types de drones destructeurs, la cinquième flotte américaine à Bahreïn.

L'armée a déclaré dans ce communiqué : Dans cette vague d'attaques de drones de l'armée, les antennes de communication et les installations radar du système Patriot de la cinquième flotte ont été visées.

L'armée a également souligné : Aux côtés des autres forces armées, elle est prête à combattre l'ennemi jusqu'au bout et ne faiblira pas tant que l'agresseur ennemi n'aura pas été puni.