Les Gardiens de la Révolution : des bases et des chasseurs américains détruits

Selon l'agence de presse ABNA, le communiqué des relations publiques de l'IRGC stipule : Le peuple croyant et héroïque d'Iran qui, par plus de cent jours de ténacité sur le champ de l'épopée, a démontré un nouveau niveau de clairvoyance et de résistance.

Suite aux exploits héroïques des combattants de l'Islam à l'aube pour réprimer l'ennemi agresseur américain – en s'en remettant à Dieu Tout-Puissant – vos fils courageux au sein des forces aérospatiales des Gardiens de la Révolution, en réponse aux frappes de missiles de l'armée américaine tueuse d'enfants contre un lieu de loisirs, un complexe de production et l'enceinte d'une caserne aux alentours de Karaj et Nazarabad, ainsi qu'une base locale des Gardiens de la Révolution dans la ville de Pishva, pour punir l'agresseur, ont ciblé ce matin avec 12 missiles balistiques le lieu de stationnement des chasseurs américains F-16, F-15 et F-35, ainsi que les installations importantes de l'armée terroriste américaine situées sur la base aérienne et le centre de contrôle d'Al-Azraq, et ont détruit ces installations et un grand nombre de chasseurs.

L'opération des combattants de l'Islam se poursuivra aussi longtemps que dureront les agissements malveillants de l'ennemi.