Général Mousavi : Nous ferons de la région un enfer pour vous

Selon l'agence de presse ABNA, le général Seyyed Majid Mousavi, commandant des forces aérospatiales des Gardiens de la Révolution, a écrit sur sa page dans l'un des réseaux sociaux : « Vous voulez rendre le détroit sacré d'Ormuz dangereux ?! De tout l'Iran, nous ferons de la région un enfer pour vous. »
Il a ajouté : « C'est la réponse à l'insolence des Américains dans la région. »
11 juin 2026 - 09:59
Code d'info: 1825684
Source: ABNA
Le commandant des forces aérospatiales du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a écrit sur sa page personnelle : « Vous voulez rendre le détroit sacré d'Ormuz dangereux ?! De tout l'Iran, nous ferons de la région un enfer pour vous. »
Selon l'agence de presse ABNA, le général Seyyed Majid Mousavi, commandant des forces aérospatiales des Gardiens de la Révolution, a écrit sur sa page dans l'un des réseaux sociaux : « Vous voulez rendre le détroit sacré d'Ormuz dangereux ?! De tout l'Iran, nous ferons de la région un enfer pour vous. »
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