Général Mousavi : Nous ferons de la région un enfer pour vous

Selon l'agence de presse ABNA, le général Seyyed Majid Mousavi, commandant des forces aérospatiales des Gardiens de la Révolution, a écrit sur sa page dans l'un des réseaux sociaux : « Vous voulez rendre le détroit sacré d'Ormuz dangereux ?! De tout l'Iran, nous ferons de la région un enfer pour vous. »

Il a ajouté : « C'est la réponse à l'insolence des Américains dans la région. »