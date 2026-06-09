Le but d'Israël et de l'Amérique est d'empêcher l'Iran de devenir une puissance régionale

Selon l'agence de presse ABNA, « Yehiel Leiter », ambassadeur du régime sioniste à Washington, a révélé dans un entretien avec Fox News les objectifs cachés de l'attaque de ce régime en coopération avec les États-Unis contre l'Iran et a admis : « Nous avons les mêmes objectifs que l'Amérique, et nous voulons que l'Iran ne soit pas une puissance régionale dominante. »

Leiter, oubliant que le régime sioniste est lui-même le plus grand facteur de menace dans la région, a déclaré : « Nous travaillons avec l'Amérique pour nous assurer que l'Iran ne pourra pas menacer la région. »

Sans mentionner les attaques agressives du régime sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth et la violation du cessez-le-feu avec le Liban, il a affirmé : « Israël a été contraint de répondre aux attaques de l'Iran, et Téhéran a reçu un échantillon de la façon dont Israël réagit. »

Alors que les médias ont rapporté que lors de la conversation entre Trump et Netanyahou ces derniers jours, des paroles très grossières ont été échangées et que le président américain a traité le premier ministre israélien de « fou », Leiter a prétendu que la récente conversation entre Trump et Netanyahou était amicale et témoigne d'une relation profonde de 40 ans entre Washington et Tel-Aviv.

Leiter, se référant à la coordination entre Washington et Tel-Aviv, a ajouté qu'il existe une coopération étroite et une compréhension mutuelle entre l'Amérique et Israël.

Il a ensuite affirmé : « Trump a appelé à une désescalade ; une question avec laquelle, selon lui, le premier ministre israélien a également accepté. »

Cela se produit alors que Trump a affirmé qu'il demanderait à Netanyahou de ne pas répondre à l'Iran, mais le premier ministre du régime israélien a ordonné quelques heures plus tard une nouvelle agression contre des cibles en Iran — une action qui montre que Netanyahou n'a accordé aucune importance aux paroles de Trump.