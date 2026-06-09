Lapid : Nous avons échoué en Iran, au Liban, à Gaza et en Cisjordanie

Selon l'agence de presse ABNA citant Anadolu, Yair Lapid, chef de l'opposition dans les territoires occupés, en référence à l'agression contre l'Iran, a souligné que cette attaque ne contribue à aucun des objectifs stratégiques de Tel Aviv. Par cette attaque, ni le système iranien ne s'est effondré, ni le programme de missiles et nucléaire de ce pays n'a été détruit, ni le Hezbollah n'a été anéanti.

Il a ajouté que le cabinet Netanyahou envoie les sionistes dans les abris, ferme les écoles et paralyse l'économie sans avoir réalisé aucun objectif stratégique.

Lapid a déclaré que le cabinet ne donne aucune explication aux sionistes sur le but de cette attaque — non pas parce que c'est secret, mais parce qu'il n'y a aucune justification. On ne peut pas faire confiance aux autorités actuelles car elles ont échoué à Gaza, au Liban et en Iran, et échouent actuellement également en Cisjordanie.