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Pas d’accord sans la levée des sanctions et la libération des avoirs iraniens

9 juin 2026 - 10:08
Code d'info: 1824666
Source: ABNA
Pas d’accord sans la levée des sanctions et la libération des avoirs iraniens

Un responsable iranien, s’exprimant dans un média régional, a jugé inacceptables les modifications apportées par Washington au projet de mémorandum d’entente et a souligné que la levée des sanctions est une condition à tout accord.

Selon l’agence de presse ABNA, un responsable iranien a déclaré à Al Jazeera que les États-Unis ont apporté des modifications au projet de mémorandum d’entente qui sont inacceptables du point de vue de Téhéran.

Ce responsable, dont le nom n’a pas été mentionné, a ajouté que toute violation du cessez-le-feu pourrait affecter négativement le processus de négociation et que l’Iran réagira sérieusement à de telles actions.

Il a également souligné que sans la libération de nos avoirs gelés et la levée des sanctions, aucun accord ne pourra être conclu.

Le responsable iranien a conclu en disant que la réalisation d’une stabilité et d’une sécurité durables dans la région n’est possible que par la mise en place d’un mécanisme réel de dissuasion contre les agressions.

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