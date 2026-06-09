Kanani Moghaddam : L'Iran a bien prouvé qu'il soutient le front de la résistance

Hossein Kanani Moghaddam, expert, activiste politique et secrétaire général du Parti vert, dans un entretien sur les événements des dernières 24 heures dans la région qui ont conduit à l'attaque missile de notre pays contre les territoires occupés, a déclaré : La guerre des volontés a toujours lieu lorsqu'il faut observer à quel point les parties sont fermes et solides dans leur volonté, car elles sont mises à l'épreuve afin que la partie adverse puisse estimer dans ses calculs les avantages qu'elle doit donner ou recevoir.

Il a ajouté : La question du Liban, de la résistance et de l'unité des arènes était l'un de ces tournants de l'épreuve de l'Iran dans son soutien à la résistance, où il a réussi à obtenir la moyenne et à prouver aux Américains, au régime sioniste et au monde que nous sommes aux côtés de nos alliés et de ceux qui sont sur le front de la résistance contre le régime sioniste.

Le régime sioniste a été contraint de modifier ses calculs concernant la capacité de l'Iran

Cet expert politique a souligné : Ce soutien de l'Iran était très important à la fois pour le peuple libanais et pour les musulmans du monde ; en même temps, le régime sioniste a été contraint de voir la capacité de la République islamique à répondre à ses menaces et de revoir ses calculs. D'autre part, Netanyahou n'a d'autre choix que de se retirer du Liban, et si nous sommes unis et solidaires, cela sera une page d'or dans l'histoire de la résistance, car la résistance peut infliger de lourds coups à l'ennemi quand il le faut.

Il a poursuivi : Il faut dire que le régime sioniste n'avait pas une estimation correcte de la capacité de réponse de l'Iran et pensait que ces paroles de Trump, selon lesquelles l'Iran n'a plus de puissance défensive, missile, aérienne, drone et maritime, étaient vraies, et donc qu'il ne peut pas répondre à la violation des cessez-le-feu au Liban ; leur analyse était que même s'ils frappent Dahieh et Beyrouth, au maximum le Hezbollah répondra, mais ils ont vu que ce n'était pas le cas et que l'Iran répond fermement.