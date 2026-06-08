Laut der Nachrichtenagentur Abna behauptete Axios unter Berufung auf einen US-Militärbeamten, dass die US-Armee nicht an der Aggression des zionistischen Regimes gegen den Iran beteiligt gewesen sei.

Dies, während die hebräischsprachige Zeitung Israel Hayom unter Berufung auf eine Quelle berichtete, dass das zionistische Regime seine Aggression gegen den Iran mit den USA abgestimmt habe.

Zuvor hatte Trump behauptet, er habe in einem Telefonat mit Netanjahu von diesem verlangt, nicht auf Irans Raketenantwort auf den Waffenbruch zu reagieren, doch zionistische Quellen berichteten von einer Aggression dieses Regimes gegen unser Land.