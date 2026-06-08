  1. Accueil
  2. service
  3. Amérique

Behauptung eines US-Verantwortlichen: Wir waren nicht an Israels Angriff auf Iran beteiligt

8 juin 2026 - 10:02
Code d'info: 1824193
Source: ABNA
Behauptung eines US-Verantwortlichen: Wir waren nicht an Israels Angriff auf Iran beteiligt

Ein US-Militärvertreter behauptete die Nichtbeteiligung seines Landes an der Aggression des zionistischen Regimes gegen den Iran.

Laut der Nachrichtenagentur Abna behauptete Axios unter Berufung auf einen US-Militärbeamten, dass die US-Armee nicht an der Aggression des zionistischen Regimes gegen den Iran beteiligt gewesen sei.

Dies, während die hebräischsprachige Zeitung Israel Hayom unter Berufung auf eine Quelle berichtete, dass das zionistische Regime seine Aggression gegen den Iran mit den USA abgestimmt habe.

Zuvor hatte Trump behauptet, er habe in einem Telefonat mit Netanjahu von diesem verlangt, nicht auf Irans Raketenantwort auf den Waffenbruch zu reagieren, doch zionistische Quellen berichteten von einer Aggression dieses Regimes gegen unser Land.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha