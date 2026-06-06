Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Donald Trump, le président terroriste des États-Unis, répondant à la question d'un journaliste sur la dernière situation des négociations avec l'Iran, a affirmé que la situation avec l'Iran se déroulait relativement bien.

Trump a ensuite affirmé : « Nous avons remporté un grand succès dans le traitement du dossier iranien. »

Sans faire référence à ses échecs dans la guerre contre l'Iran, il a ajouté : « Les gens s'attendaient à ce que le prix du pétrole atteigne 300 dollars le baril, mais il est actuellement à 96 dollars. »

Le président terroriste américain, poursuivant ses déclarations infondées, a déclaré : « L'Iran n'obtiendra jamais d'arme nucléaire, et il n'est pas en mesure d'acquérir une telle arme actuellement. »

Il a affirmé : « La guerre prendra fin de toutes les manières possibles, et le prix du pétrole baissera. »

Trump a déclaré : « Nous sommes proches de résoudre la crise ukrainienne, et je crois que cette crise sera résolue. »

Le président américain a ensuite dit qu'il envisageait d'envoyer des armes à Taïwan.

Le président américain a encore une fois fait des déclarations infondées et répétitives, affirmant : « Nous avons largement éliminé la possibilité pour l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. D'une manière ou d'une autre, cette affaire est terminée. »

À propos de la guerre avec l'Iran, il a déclaré : « Ce n'est pas une guerre au sens propre du terme ; c'est un conflit militaire. C'est un exercice (ou un entraînement). »

Trump a poursuivi ses mensonges : « Il ne reste à l'Iran qu'environ 21 à 22 pour cent de ses missiles. »