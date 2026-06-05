Sardar Hassanzadeh : Les Américains ont été vaincus le dixième jour de la guerre du Ramadan

Le sardar Hassan Hassanzadeh, commandant du corps Mohammad Rasulollah (paix soit sur lui) de Téhéran, dans un entretien concernant la capacité de combat ainsi que les capacités offensives et défensives du corps pour faire face à d’éventuelles manœuvres de l’ennemi américano-sioniste, a déclaré : « Bien qu’il ne soit pas conventionnel de révéler toutes nos capacités, l’ennemi sait qu’à chaque fois qu’il s’est affronté à nous, il a découvert chez nous des capacités, des compétences et des atouts gagnants qu’il n’avait jamais rencontrés auparavant. »

Il a ajouté : « Que notre peuple sache qu’à l’avenir, si l’ennemi veut commettre une nouvelle erreur, il sera certainement confronté à des scènes qui le rendront à nouveau perplexe et le surprendront. C’est pourquoi nous faisons cette promesse au peuple : la préparation [de nos forces armées] est bien supérieure à ce qu’elle était au début de la guerre du Ramadan et de la troisième guerre imposée. »

Le commandant du corps Mohammad Rasulollah (paix soit sur lui) de Téhéran a poursuivi : « Naturellement, dans toutes ces guerres que vous avez vues, nous avons pris l’ennemi par surprise face à notre peuple, à la volonté de notre peuple et à nos combattants. »

« Toutes les conceptions et estimations de l’ennemi dans la guerre contre l’Iran ne se sont pas réalisées »

Il a déclaré : « Toutes les conceptions et estimations qu’il a eues jusqu’à aujourd’hui non seulement ne se sont pas réalisées et n’ont pas atteint ces objectifs, mais bien plus encore, nous avons obtenu des supériorités supplémentaires dans les mêmes domaines que l’ennemi avait ciblés. »

« L’ennemi est humilié et n’a aucune réponse à donner à ses élites et experts »

Hassanzadeh, évoquant le fait que le monde et la région ont accepté la défaite de l’Amérique et la victoire de l’Iran, a souligné : « À mon avis, Trump et les Américains ont été vaincus dès le dixième jour de la guerre, et les changements de comportement et de positions que vous observez maintenant sont dus au fait que nos ennemis sont vraiment vaincus et humiliés face à la volonté de notre peuple et à la puissance de nos forces armées, et ils n’ont aucune réponse à donner à leur propre peuple, leurs élites, leurs experts et les peuples du monde. »

Il a conclu : « Aujourd’hui, par la grâce de Dieu, le monde entier sait que le camp vainqueur sur le terrain est le peuple iranien, le front de la résistance et l’Iran islamique, et tout le monde sait que les Américains et le régime sioniste ont échoué à 100% dans leurs objectifs, et naturellement ils doivent accepter de s’agenouiller devant notre peuple et de se soumettre à cette volonté de fer qui se manifeste sur les champs de bataille depuis plus de quatre-vingt-dix nuits. »