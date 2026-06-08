Selon l’agence de presse Abna, un communiqué du ministère des Affaires étrangères a été publié concernant les frappes défensives de l’Iran contre des cibles du régime sioniste.

Voici le texte du message :

Suite aux violations répétées de la trêve du 8 avril et à la répétition des actions agressives du régime sioniste contre le Liban et la République islamique d’Iran, y compris par la complicité avec l’armée terroriste américaine lors des attaques des deux dernières semaines contre des navires et des cibles iraniennes dans les régions méridionales du pays, ainsi que par la complicité avec le régime américain dans la piraterie maritime contre le peuple iranien, les forces armées de la République islamique d’Iran, dimanche soir 7 juin 2025, dans le cadre du droit inhérent à la légitime défense conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, ont frappé plusieurs cibles militaires dans le nord des territoires palestiniens occupés.

La République islamique d’Iran, tout en soulignant la détermination sérieuse du peuple iranien à défendre fermement sa sécurité et ses intérêts nationaux partout où il le juge nécessaire, rappelle que le cessez-le-feu au Liban faisait partie intégrante de l’accord de trêve du 8 avril 2025, et que le gouvernement américain est directement responsable des violations de la trêve par le régime sioniste et des conséquences qui en découlent, ainsi que de toute escalade des tensions dans la région.

La République islamique d’Iran avertit que toute aventure malveillante du régime sioniste contre le Liban ou la République islamique d’Iran sera confrontée à une réponse écrasante et globale de la part des forces armées courageuses de l’Iran.