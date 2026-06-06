Déclaration de solidarité des Marocains avec le peuple palestinien à l'occasion de l'anniversaire de la « Naksa »

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence turque Anadolu, ce rassemblement organisé à l'occasion du 59e anniversaire de la « Naksa » (l'occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza) en 1967, a eu lieu à l'appel du « Groupe d'action pour la Palestine », une organisation non gouvernementale.

La guerre de juin 1967, connue dans le monde arabe sous le nom de « Naksa », a conduit à l'occupation par le régime sioniste des territoires palestiniens restants ainsi qu'à l'occupation de parties du territoire égyptien et syrien.

Selon Anadolu, les participants à ce rassemblement tenaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire entre autres : « Tant qu'il y a de la résistance, il n'y a pas de défaite », « Non à la normalisation, non au compromis » et « La nation marocaine est aux côtés de la résistance et contre la normalisation avec Israël ».

Les personnes présentes ont également scandé des slogans tels que « Le peuple demande la liberté de la Palestine » et « Vive la résistance, vive la Palestine ».

« Ouss ar-Rimal », chef du mouvement « Tawhid wal-Islah » au Maroc, a également pris la parole lors de ce rassemblement et a déclaré : « Nous nous sommes réunis une fois de plus pour souligner que le serment de fidélité n'a pas été rompu, que la voix du soutien n'a pas été réduite au silence et que la Palestine reste présente dans la conscience de cette nation noble ».

Évoquant la situation à Gaza, il a ajouté : « La politique de famine, de blocus et de privation des populations des moyens de subsistance les plus élémentaires dans la bande de Gaza se poursuit ; une question qui montre le degré de déchéance morale du système international contemporain ».