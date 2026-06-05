La résistance face aux puissances arrogantes du monde se poursuit

Selon l’agence de presse ABNA citant des sources irakiennes, le cheikh Haidar al-Gharawi, secrétaire général du mouvement « Ansarallah al-Awfiya » (Résistance islamique d’Irak), s’adressant aux combattants de la résistance islamique, a déclaré : « Votre mouvement sur la voie de la vérité est la continuation de la voie de cet imam béni dans l’aide aux opprimés et la lutte contre le faux ; une voie qui se poursuit malgré tous les défis et difficultés. »

Il a souligné : « Vos armes sont aujourd’hui le prolongement naturel de “Dhulfiqar”, et votre fermeté face aux puissances arrogantes du monde est une incarnation vivante de la constance du Commandeur des croyants Ali (paix soit sur lui) à Khaybar et lors de la bataille des Coalisés. »