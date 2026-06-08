Israel Hayom : L’attaque contre l’Iran avait été coordonnée avec l’Amérique

Selon l’agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, alors qu’Axios citant un responsable militaire américain affirmait que l’armée américaine n’avait pas participé à l’agression du régime sioniste contre l’Iran, le journal hébréophone Israel Hayom citant une source a rapporté que le régime sioniste avait coordonné son agression contre l’Iran avec l’Amérique.

Plus tôt, Trump avait prétendu que lors d’un appel avec Netanyahu, il lui avait demandé de ne pas répondre à la riposte iranienne par missiles à la violation de la trêve, mais des sources sionistes ont fait état d’une agression de ce régime contre notre pays.

Le site sioniste Walla a également affirmé que l’armée de l’air du régime sioniste avait visé plus de 10 sites, y compris les systèmes de défense aérienne et les missiles balistiques de l’Iran.