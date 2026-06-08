La riposte iranienne par missiles était une réaction défensive à la violation de la trêve

Selon l’agence de presse Abna, Ali Safari, conseiller du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré dans un entretien à Al-Mayadeen que la récente riposte par missiles de la République islamique d’Iran a eu lieu après plus d’un mois de retenue face à la violation de la trêve et à la poursuite des agressions du régime sioniste.

Ali Safari, évoquant les développements dans la région, a déclaré : Le Liban était une partie essentielle de l’accord de cessez-le-feu, et cet accord aurait dû être mis en œuvre simultanément en Iran et au Liban. Mais le régime sioniste l’a violé en poursuivant ses attaques contre le sud du Liban et en menaçant la banlieue sud de Beyrouth (Dahieh).

Il a ajouté : Les forces armées de la République islamique d’Iran, en réaction à ces actes, ont mené une opération défensive contre le régime sioniste. Selon Safari, les agressions de ce régime ces dernières semaines ont franchi les lignes rouges et conduit à la perpétration de crimes au Liban.

Ce responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a également évoqué le rôle des États-Unis dans les événements régionaux et a déclaré : Les preuves montrent que Washington, par son silence face aux actions du régime sioniste et même en donnant un « feu vert », a préparé le terrain pour la poursuite de ces attaques.

Safari, affirmant que l’Iran surveille de près la situation sur le terrain, a souligné : Si l’Amérique est sérieuse dans les négociations, les agressions contre le Liban et les actions hostiles contre l’Iran doivent cesser.

Il a ajouté : L’expérience passée fait que Téhéran considère les positions américaines avec scepticisme.

Il a également précisé que l’Iran est prêt à tous les scénarios possibles, que ce soit la poursuite du conflit ou l’avancement de la voie diplomatique.

En conclusion, Safari, soulignant le soutien de l’Iran au Liban, a déclaré : La République islamique d’Iran n’abandonnera jamais le Liban, la résistance et le peuple de ce pays, et cette politique est menée conformément aux directives du Guide de la Révolution.