La réponse écrasante et précise de l'Iran aux violations répétées de la trêve et aux crimes du régime sioniste

Selon le correspondant d’Abna, en exerçant le droit à la légitime défense et en réponse aux violations répétées et barbares de la trêve par le régime criminel sioniste, les forces armées de la République islamique d’Iran ont mené dimanche soir une vaste attaque de missiles écrasante contre des cibles militaires et stratégiques dans les territoires occupés.

Cette opération punitive a eu lieu après que le régime sioniste, avec le soutien total des États-Unis, a violé à plusieurs reprises la trêve établie sur le front libanais, attaqué le sud du Liban et les régions de Dahieh, et tué des dizaines de civils libanais innocents.