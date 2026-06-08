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Velayati : Le choix vous appartient ; arrêtez la bêtise ou entrez dans l’équilibre régulé des deux détroits

8 juin 2026 - 09:57
Code d'info: 1824181
Source: ABNA
Velayati : Le choix vous appartient ; arrêtez la bêtise ou entrez dans l’équilibre régulé des deux détroits

Velayati s’adressant aux ennemis agresseurs a déclaré : Le choix vous appartient : arrêtez la bêtise ou entrez dans l’équilibre régulé des deux détroits !

Selon l’agence de presse Abna, Ali Akbar Velayati, conseiller du Guide suprême pour les affaires internationales, a souligné : La prédiction de ces derniers jours s’est réalisée ; la riposte par missiles était du type « Zat as-Salasil ».

Il a précisé : La bêtise d’aujourd’hui du régime à Beyrouth et la violation claire de la trêve ont activé le premier maillon de notre réponse en chaîne.

Velayati a dit : La sécurité actuelle de Bab al-Mandab ne doit pas induire l’ennemi en erreur de calcul. Les maillons de la résistance ont la capacité de verrouiller les deux voies navigables. Le choix vous appartient : arrêtez la bêtise ou entrez dans l’équilibre régulé des deux détroits !

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