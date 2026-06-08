Selon l'agence de presse Abna, le commandant de la base de Khatam al-Anbiya a annoncé dans un communiqué : « Le régime sioniste agresseur, violant à plusieurs reprises la trêve, accroît jour après jour ses méfaits contre le peuple opprimé du Liban avec le feu vert et le soutien de l'Amérique criminelle et le silence des instances internationales, et commet des crimes de guerre en utilisant des armes interdites, y compris des bombes au phosphore. »

Malgré les avertissements antérieurs de la République islamique d'Iran, le régime sioniste tueur d'enfants, après avoir franchi toutes les lignes rouges et intensifié ses attaques dans le sud du Liban, a ciblé Dahieh (Beyrouth).

Nous avions prévenu auparavant qu'en cas d'expansion des crimes à Dahieh (Beyrouth), nous prendrions pour cible des territoires occupés.

L'armée sioniste doit cesser ses attaques contre le sud du Liban et Dahieh, et si elle étend ses attaques dans cette région ou répond à l'action de l'Iran, elle sera confrontée à des frappes plus écrasantes et regrettables, et des attaques dévastatrices contre le régime et ses partisans commenceront.