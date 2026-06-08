Corps des Gardiens de la Révolution islamique : La base aérienne de Ramat David visée par des missiles balistiques

Selon l’agence de presse ABNA, le service des relations publiques des Gardiens de la Révolution islamique a publié un communiqué concernant la riposte iranienne par missiles à la violation de la trêve par le régime sioniste.

Voici le texte du communiqué :

En réponse aux crimes étendus du régime sioniste occupant dans le sud du Liban, aux massacres et au déplacement forcé des populations opprimées des régions de Tyr, Nabatieh et d’autres localités, y compris Dahieh (Beyrouth), la base aérienne de Ramat David, à l’origine de ces agressions, a été visée par des missiles balistiques de la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution.

Notre acceptation de la trêve le 8 avril était conditionnée à un cessez-le-feu sur tous les fronts ; mais comme toujours, les États-Unis et le régime sioniste n’ont pas respecté leurs engagements. Ils ont poursuivi leurs agressions et crimes au Liban, et ont violé la trêve en multipliant les attaques contre les côtes et les navires iraniens dans le détroit d’Ormuz, la mer d’Oman et l’océan Indien.

L’opération de ce soir était un avertissement. Si les agressions se répètent, les ripostes seront plus étendues et couvriront toutes les cibles américano-sionistes dans la région.