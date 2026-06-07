Révélation de nouveaux détails sur la vague d’espionnage israélien contre des responsables américains

Selon l’agence de presse ABNA, le New York Times, dans un rapport détaillé, a révélé les détails d’une crise d’espionnage sans précédent entre Washington et Tel-Aviv, qui a poussé le Pentagone à relever le niveau de menace à un niveau critique. Des accusations ont été portées selon lesquelles le régime sioniste aurait mené des opérations de piratage et d’infiltration à grande échelle contre les téléphones personnels et les bureaux des envoyés et conseillers seniors de l’administration du président américain Donald Trump.

Selon ce rapport, l’enquête de sécurité du Pentagone a révélé de sérieuses inquiétudes concernant les tentatives massives de Tel-Aviv de procéder à une surveillance électronique et physique de hauts responsables américains. Ces personnes incluent Steve Witkoff, l’envoyé spécial de Trump ; Colby, le conseiller principal du Pentagone pour les politiques ; et Michael Demino, son adjoint, qui est directement responsable de l’élaboration des politiques du Pentagone au Moyen-Orient.

Le rapport, citant des sources de sécurité américaines, souligne que les motivations du régime derrière cette vague d’espionnage intense sont de déchiffrer la stratégie de Trump et de comprendre les mécanismes internes et les positions changeantes de son administration concernant les négociations et la voie politique avec l’Iran.

Le New York Times avertit que l’élévation du niveau de menace d’espionnage entraînera l’imposition par le Pentagone de nouvelles restrictions sévères limitant le partage de renseignements avec les officiers sionistes.

Le rapport mentionne des détails importants documentés par l’Agence de renseignement de la défense américaine (DIA) sur les mécanismes d’infiltration. Il cite plusieurs incidents majeurs, y compris l’arrestation d’officiers du renseignement militaire du régime alors qu’ils tentaient de placer des dispositifs d’écoute à l’intérieur du siège de l’agence en 2021. Il est également rapporté qu’une tentative d’officiers israéliens du Shin Bet de placer des dispositifs d’écoute dans un véhicule appartenant au Secret Service, chargé de protéger les chefs d’État et les délégations diplomatiques, a été déjouée.