Pique acérée de Baghaï contre le président libanais : « Vendre son ami et acheter son ennemi »

Selon l'agence de presse ABNA, Esmaël Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, samedi 6 juin, confirmant la réaction du ministre des Affaires étrangères aux déclarations du président libanais, a écrit en arabe sur un réseau social : « Il vend celui qui se tient à côté de lui, et il achète celui qui se tient en face de lui. Il abandonne celui qui l'a soutenu, et il soutient celui qui l'a acculé ! »