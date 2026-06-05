Un responsable indien : Les relations entre les membres des BRICS créent de nouvelles opportunités

Selon l’agence de presse ABNA citant RIA Novosti, Vinay Kumar, ambassadeur de l’Inde en Russie, a déclaré que les relations commerciales dans le cadre des BRICS pourraient créer des opportunités nouvelles et significatives pour tous les pays membres dans un moment où les chaînes d’approvisionnement mondiales sont sous pression.

Il a rappelé que l’Inde assure la présidence des BRICS cette année et a déjà organisé plus de 150 réunions et événements avec la participation de tous les pays membres au cours des cinq premiers mois de 2026.

Les BRICS sont une coalition intergouvernementale et une organisation des puissances économiques émergentes visant à renforcer la coopération commerciale, politique et financière entre les pays en développement. Ce groupe rassemble près de la moitié de la population mondiale et représente une part considérable du produit intérieur brut mondial.