Selon l’agence de presse ABNA, Hojjatoleslam Mohammad Ghami, chef de l’Organisation de la propagande islamique, à l’occasion de l’anniversaire de la disparition du Grand Fondateur de la Révolution, en revisitant l’héritage intellectuel de l’Imam et en évoquant la perte du leader martyr, l’unique interprète de l’école de l’Imam, a écrit sur sa page personnelle dans l’un des réseaux sociaux : « Notre Imam sage a apporté sa science et sa profonde mystique au sein de la vie sociale. L’anniversaire de la disparition de cette vérité toujours vivante rappelle une vie divine et courageuse qui, à l’instar du Commandeur des croyants (paix soit sur lui) et par la résistance face aux oppresseurs, a insufflé une âme nouvelle dans le corps de la société. »

Il a ajouté : « Nous n’avions pas encore été abreuvés à la source de cette chaîne lumineuse que notre leader martyr, l’unique interprète de l’école de l’Imam, nous a quittés ; lui qui a réalisé la véritable glorification de l’Imam en donnant une réalité concrète à ses pensées. Un leader qui est lui-même devenu le prolongement rouge de cette voie et qui, par son martyre, a donné tout son sens à la sincérité et au courage. Aussi douloureuse et accablante que soit cette perte et ce deuil, le cœur est serein : le mouvement de Khomeiny se poursuit. »