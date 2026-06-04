Katz a affirmé : « Nous ne nous retirons pas du sud du Liban »

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, Yisrael Katz, ministre de la Guerre du régime sioniste, a affirmé : « Nos forces ne se retireront pas du sud du Liban, y compris de la région du château de Shaqif. Les Libanais ne retourneront pas au sud, et nous continuerons les opérations de destruction des infrastructures. »

Il a déclaré : « Ce qui s'est passé hier lors des négociations entre le Liban et Israël est le résultat d'une réalité que nous avons créée au Liban. Une zone exempte d'armes sera créée au sud du Litani. Notre armée restera dans la zone de sécurité libanaise jusqu'à la ligne jaune. »

Katz a affirmé : « Israël dispose d'une liberté d'action avec le soutien de l'Amérique pour frapper Beyrouth en réponse à toute attaque contre les colonies du nord ou contre Israël. Nous ciblerons les infrastructures du Hezbollah. Les évolutions que nous avons créées au Liban aboutiront à un accord de paix. »