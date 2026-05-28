Mesure hostile des États-Unis contre une institution iranienne : La voie navigable du Golfe Persique sanctionnée

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, le département du Trésor américain a annoncé avoir ajouté à sa liste de sanctions l’Autorité de gestion de la voie navigable du Golfe Persique.

Il convient de noter que l’Autorité de gestion de la voie navigable du Golfe Persique (Persian Gulf Strait Authority - PGSA) est l’entité légale et l’autorité représentative de la République islamique d’Iran pour la gestion du trafic à travers le détroit d’Ormuz.

En outre, la navigation dans la zone désignée du détroit d’Ormuz, dont les limites ont été précédemment fixées par les forces armées et les autorités de la République islamique d’Iran, est subordonnée à une coordination complète avec cette autorité, et tout passage sans autorisation sera considéré comme illégal.