Selon l'agence de presse ABNA, le consulat d'Iran à Hyderabad, en Inde, en réponse aux discours répétitifs et à la rhétorique de Donald Trump, président des États-Unis, a déclaré : si l'Iran avait voulu vous donner de l'uranium, il l'aurait fait bien avant le début de la guerre.

Ce centre diplomatique iranien en Inde, s'adressant au gouvernement de Washington, a écrit : si vous aviez pu nous le prendre par la guerre, vous l'auriez fait depuis longtemps.

Le consulat d'Iran en Inde a souligné : désormais, la seule chose que vous [Américains] pouvez faire est de répéter vos rêves avortés.

Cette instance diplomatique, avec ironie à l'égard de Trump pour sa soumission au premier ministre du régime sioniste, a déclaré : voilà le résultat et le prix de la confiance accordée à un ami criminel de guerre et illusionné.

Trump, dans sa dernière rhétorique, a prétendu que l'uranium hautement enrichi de l'Iran devait être détruit – un rêve que le président américain a répété maintes fois mais qu'il n'a jamais pu réaliser jusqu'à présent.