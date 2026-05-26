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Réaction du consulat d'Iran en Inde aux nouvelles rhétoriques de Trump

26 mai 2026 - 10:08
Code d'info: 1818997
Source: ABNA
Réaction du consulat d'Iran en Inde aux nouvelles rhétoriques de Trump

Le consulat d'Iran en Inde a réagi aux nouvelles déclarations du président américain concernant la destruction de l'uranium hautement enrichi de l'Iran, les qualifiant de répétition des rêves avortés de Trump.

Selon l'agence de presse ABNA, le consulat d'Iran à Hyderabad, en Inde, en réponse aux discours répétitifs et à la rhétorique de Donald Trump, président des États-Unis, a déclaré : si l'Iran avait voulu vous donner de l'uranium, il l'aurait fait bien avant le début de la guerre.

Ce centre diplomatique iranien en Inde, s'adressant au gouvernement de Washington, a écrit : si vous aviez pu nous le prendre par la guerre, vous l'auriez fait depuis longtemps.

Le consulat d'Iran en Inde a souligné : désormais, la seule chose que vous [Américains] pouvez faire est de répéter vos rêves avortés.

Cette instance diplomatique, avec ironie à l'égard de Trump pour sa soumission au premier ministre du régime sioniste, a déclaré : voilà le résultat et le prix de la confiance accordée à un ami criminel de guerre et illusionné.

Trump, dans sa dernière rhétorique, a prétendu que l'uranium hautement enrichi de l'Iran devait être détruit – un rêve que le président américain a répété maintes fois mais qu'il n'a jamais pu réaliser jusqu'à présent.

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