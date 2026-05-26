Une militante française : Nous avons été torturés et agressés lors de notre détention par Israël

Selon l'agence de presse ABNA, Laetitia Merle, une militante française de la « Flottille mondiale de la constance » qui est rentrée en France la semaine dernière, a détaillé dans un entretien avec l'agence Anadolu à Paris le comportement des forces du régime sioniste envers les militants arrêtés.

Elle a déclaré que les forces du régime sioniste, après avoir saisi cette flottille dans les eaux internationales, ont privé les militants d'eau, de nourriture et de soins médicaux, les ont frappés et humiliés.

Laetitia Merle, soulignant que les hommes et les femmes avaient été séparés les uns des autres, a ajouté : Les forces israéliennes ont forcé les militants à scander « Vive Israël », et en cas de refus, ils étaient confrontés à la violence.

Elle a également annoncé que certains militants, dont deux citoyens turcs, ont été frappés, et que les femmes arrêtées ont été confrontées à des actes tels que des fouilles corporelles, l'arrachage de foulards et des menaces avec des chiens de police.

Cette militante française a souligné que l'objectif des membres de la « Flottille mondiale de la constance » était d'attirer l'attention du monde sur la situation du peuple palestinien, et que ce qu'elle a subi en détention n'est qu'une partie des souffrances auxquelles les Palestiniens sont confrontés.