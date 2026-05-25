33 navires ont traversé le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures avec l'autorisation de la marine des Gardiens de la Révolution

Selon l'agence de presse ABNA, le service des relations publiques de la marine des Gardiens de la Révolution a annoncé : Au cours des dernières 24 heures, 33 navires, y compris des pétroliers, des porte-conteneurs et d'autres navires marchands, après avoir obtenu l'autorisation, avec la coordination et la sécurisation assurées par la marine des Gardiens de la Révolution, ont traversé le détroit d'Ormuz.

La marine des Gardiens de la Révolution a déclaré : Le contrôle intelligent du détroit d'Ormuz, suite à l'intensification de l'insécurité provoquée par l'agression de l'armée terroriste américaine dans le détroit d'Ormuz, est exercé avec force et efficacité par la marine des Gardiens de la Révolution.