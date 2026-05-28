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Trump menace Oman d’une attaque à propos du détroit d’Ormuz

28 mai 2026 - 10:37
Code d'info: 1819648
Source: ABNA
Trump menace Oman d’une attaque à propos du détroit d’Ormuz

Le président américain, qui se trouve dans une impasse à cause de la fermeture du détroit d’Ormuz, a cette fois menacé le sultanat d’Oman en déclarant que s’il tentait d’empêcher l’ouverture de cette voie navigable, il serait pris pour cible.

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne CNN Arabic, le président américain Donald Trump, déclarant que « le détroit d’Ormuz sera ouvert à tous », a affirmé que l’Amérique en assurerait la protection.

Il a poursuivi : L’ouverture du détroit d’Ormuz fait partie des négociations en cours avec l’Iran.

Trump a également averti quant au rôle d’Oman dans cette affaire et a déclaré : Oman se comportera comme n’importe quel autre pays, sinon nous devrons le « faire exploser ».

Répondant à une question sur la possibilité qu’il accepte un accord à court terme qui permettrait à l’Iran et à Oman de gérer ce passage vital, il a également répondu : Non, ce détroit sera ouvert à tous.

Le président américain a affirmé : Personne n’aura le contrôle des eaux internationales. Nous assurons leur sécurité, mais aucune partie n’en prendra le contrôle.

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