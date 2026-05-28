Trump menace Oman d’une attaque à propos du détroit d’Ormuz

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne CNN Arabic, le président américain Donald Trump, déclarant que « le détroit d’Ormuz sera ouvert à tous », a affirmé que l’Amérique en assurerait la protection.

Il a poursuivi : L’ouverture du détroit d’Ormuz fait partie des négociations en cours avec l’Iran.

Trump a également averti quant au rôle d’Oman dans cette affaire et a déclaré : Oman se comportera comme n’importe quel autre pays, sinon nous devrons le « faire exploser ».

Répondant à une question sur la possibilité qu’il accepte un accord à court terme qui permettrait à l’Iran et à Oman de gérer ce passage vital, il a également répondu : Non, ce détroit sera ouvert à tous.

Le président américain a affirmé : Personne n’aura le contrôle des eaux internationales. Nous assurons leur sécurité, mais aucune partie n’en prendra le contrôle.