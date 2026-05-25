Le champ de la vérité exige des hommes de persévérance

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Les habitants de Koufa, après avoir enduré de multiples épreuves et perdu de nombreux martyrs, ont fini par céder à la fatigue et ont accepté l'arbitrage. Cet épisode de l'histoire doit servir de leçon à la communauté islamique : face à l'ennemi, il est impératif de rester sur le terrain jusqu'au dernier instant et sous les ordres du commandement pour pouvoir vaincre les adversaires.