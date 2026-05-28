Le Hamas : Les menaces d’Israël contre le Liban exigent une action immédiate de la communauté internationale

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Masirah, le mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas) a déclaré que les menaces du régime sioniste d’étendre les attaques au sud du Liban constituent une continuation de la politique d’agression et de punition collective contre les peuples de la région, ce qui exige une réaction immédiate de la communauté internationale.

Dans ce communiqué, le Hamas a réaffirmé sa pleine solidarité avec le Liban, son peuple et sa résistance, et a souligné le droit des habitants du sud du Liban à résister à l’occupation et à défendre leur terre et leur souveraineté.

Le mouvement a également appelé la Ligue arabe, l’Organisation de la coopération islamique et la communauté internationale à agir pour mettre immédiatement fin aux agressions répétées du régime sioniste contre le Liban.

Le Hamas a poursuivi : La communauté internationale doit assumer ses responsabilités politiques et humanitaires et mettre fin à la politique d’agression que le régime sioniste mène contre les peuples musulmans.