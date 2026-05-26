Azizi : L'Iran après la guerre du Ramadan est complètement différent de l'Iran d'avant-guerre

Selon l'agence de presse ABNA, Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement, s'exprimant sur la chaîne d'information au sujet de la surveillance des aéronefs ennemis, a déclaré : Au cours de la journée écoulée et aujourd'hui, nous avons assisté à la présence de drones ennemis. À cet égard, une action ferme a été menée hier.

Le président de la commission a ajouté : Nous avons eu aujourd'hui une réunion avec le général Abdollahi, commandant de la base de Khatam al-Anbiya. Pendant la réunion, ils ont fait un rapport sur les drones, et il a déclaré fermement et ordonné d'intervenir.

Azizi a souligné : C'est un signe de la plus haute préparation et de la puissance de nos forces armées. Tout comportement contraire à nos intérêts nationaux et à notre sécurité sera confronté à une réponse écrasante, ferme et source de regrets de la part de nos forces armées.

Il a précisé : Hier comme aujourd'hui, nous avons été témoins de ces mesures dissuasives. Sans aucun doute, si les ennemis de la nation iranienne commettent une erreur, nos forces armées, qui sont en état de préparation maximale, répondront.

Le président de la commission a ajouté : Lors de la réunion avec le général Abdollahi, nous avons évoqué la préparation des forces armées et souligné qu'elles regorgent de capacité de préparation et de dissuasion. Comme par le passé, nos forces armées réagiront de manière maximale à toute action, où qu'elle se produise, que ce soit sur notre territoire ou, si l'insécurité apparaît en dehors de notre région.

Concernant l'accord ou non avec l'Amérique, il a dit : Pendant la deuxième semaine de la guerre, les Américains ont fait des propositions par l'intermédiaire de Munir Asem. J'ai été témoin qu'à cette époque, les Américains demandaient un cessez-le-feu et des négociations.

Le président de la commission a ajouté : Les Américains ont été contraints d'entrer dans un champ appelé cessez-le-feu et négociations, au lieu de terminer la guerre en trois jours comme ils le voulaient. Cela signifie que nous étions les vainqueurs incontestés de ce champ.