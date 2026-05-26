Selon l'agence de presse ABNA citant Russia Al-Youm, Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste âgé de 76 ans, a été transporté la nuit dernière à un hôpital de Jérusalem occupée.

Le bureau de Netanyahou a affirmé que la raison de son transfert à l'hôpital était un mal de dents. Les opérations chirurgicales antérieures de Netanyahou pour traiter une tumeur et son nouveau transfert à l'hôpital ont de nouveau attiré l'attention des analystes sur la santé physique du Premier ministre du régime sioniste et sur sa capacité à gérer les affaires, y compris les questions de guerre et militaires.

Cela survient alors qu'il y a un mois, Netanyahou a annoncé pour la première fois qu'il suivait un traitement pour une tumeur maligne de la prostate. Cette opération a eu lieu après son opération précédente en décembre 2024 pour traiter une tumeur bénigne de la prostate.

Netanyahou a affirmé que sa tumeur avait été traitée avec succès, mais il n'a pas mentionné le moment du traitement.

Le Premier ministre du régime sioniste avait retardé de deux mois la publication d'un rapport médical sur son état physique. En 2024, après le diagnostic d'une infection des voies urinaires causée par une « tumeur bénigne de la prostate », il a subi une opération de la prostate, mais le moment de sa deuxième opération, qu'il a annoncée pour la première fois, est inconnu. En 2023, un stimulateur cardiaque lui a également été posé.