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Poursuite des frappes précises et de représailles du Hezbollah contre les positions de l’armée du régime sioniste

28 mai 2026 - 10:36
Code d'info: 1819647
Source: ABNA
Poursuite des frappes précises et de représailles du Hezbollah contre les positions de l’armée du régime sioniste

Le Liban a annoncé avoir visé des positions et rassemblements de l’armée du régime sioniste dans le sud du Liban avec des roquettes et des obus d’artillerie.

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir visé un centre nouvellement établi de l’armée du régime israélien dans la localité d’« Al-Adisa », dans le sud du Liban, avec des roquettes et des obus d’artillerie.

La Résistance islamique a également fait état d’une attaque avec des « roquettes spéciales » contre deux rassemblements des forces de l’armée du régime israélien aux alentours de « Zautar Sharqi » et d’« Al-Adisa ».

Selon ce communiqué, le centre nouvellement établi de l’armée du régime sioniste sur la « Colline d’Al-Uwaida », dans le sud du Liban, a également été visé par des roquettes spéciales.

Le Hezbollah n’a fourni aucun détail supplémentaire sur ces frappes ni sur les éventuelles pertes.

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