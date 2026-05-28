Poursuite des frappes précises et de représailles du Hezbollah contre les positions de l’armée du régime sioniste

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir visé un centre nouvellement établi de l’armée du régime israélien dans la localité d’« Al-Adisa », dans le sud du Liban, avec des roquettes et des obus d’artillerie.

La Résistance islamique a également fait état d’une attaque avec des « roquettes spéciales » contre deux rassemblements des forces de l’armée du régime israélien aux alentours de « Zautar Sharqi » et d’« Al-Adisa ».

Selon ce communiqué, le centre nouvellement établi de l’armée du régime sioniste sur la « Colline d’Al-Uwaida », dans le sud du Liban, a également été visé par des roquettes spéciales.

Le Hezbollah n’a fourni aucun détail supplémentaire sur ces frappes ni sur les éventuelles pertes.