La restitution de Fadak aux AhlulBayt (as) grâce aux éclaircissements de l'Imam al-Baqir (as)

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Lors d'une rencontre avec Omar ibn Abd al-Aziz, l'Imam al-Baqir (as) lui a fait comprendre, à travers l'énoncé d'un hadith, que le califat et la gouvernance reviennent de droit aux AhlulBayt (as) et que nul autre ne peut y prétendre. Ému et profondément influencé par les paroles lumineuses de l'Imam, Omar ibn Abd al-Aziz ordonna d'apporter de l'encre et du papier pour restituer immédiatement la terre de Fadak à ses propriétaires légitimes. Occasion : Martyre de l'Imam al-Baqir (as)