Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, les médias sionistes ont admis que plus de 270 entrepreneurs ont fait faillite en 4 mois en raison du manque de main-d’œuvre, de la hausse des taux d’intérêt et des coûts de construction.

Le rapport ajoute que des centaines d’entreprises du secteur de la construction sont au bord de la faillite en raison du manque de main-d’œuvre et de l’augmentation des coûts.

Le journal hébreu Haaretz a également rapporté que les promesses de victoire de Netanyahou ont pris fin avec le retrait décisif de l’Amérique, et que Tel-Aviv semble impuissant face au Hezbollah.

Il avait également été rapporté plus tôt que des habitants et des responsables locaux de la colonie de « Kiryat Shmona » et d’autres régions du nord de la Palestine occupée, exprimant leur colère contre les actions de l’armée du régime et du cabinet Netanyahou, ont déclaré que les commandants sionistes sur le front nord ont abandonné leurs forces face au Hezbollah.