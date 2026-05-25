Manifestations antisionistes en Corée du Sud pour mettre fin à la guerre contre Gaza

Selon l’agence de presse ABNA citant le Centre d’information palestinien, la capitale de la Corée du Sud a été le théâtre d’un rassemblement et d’une marche de solidarité avec la Palestine, auxquels ont participé des dizaines de militants et de partisans de la Palestine.

Selon ce rapport, les participants à ce rassemblement ont exigé l’arrêt des attaques du régime israélien contre la bande de Gaza et se sont opposés à l’extension de la guerre dans la région à l’Iran et au Liban. Ils ont également exigé la fin de toute intervention américaine dans les conflits en cours au Moyen-Orient.

Ce rassemblement a eu lieu dans le district de « Gwanghwamun » au centre de Séoul. Les manifestants tenaient des banderoles condamnant la guerre contre Gaza et scandaient des slogans en faveur de l’arrêt des opérations militaires et de la suspension du soutien militaire au régime israélien.

Les participants ont également souligné leur solidarité avec le peuple palestinien et les civils victimes de l’escalade des tensions régionales.

Lors de cette marche, des slogans tels que « Fin de la guerre » et « Arrêt de l’agression contre Gaza, le Liban et l’Iran » ont été lancés. Un certain nombre de manifestants ont également condamné les politiques américaines de soutien à Israël et ont averti que la poursuite de l’escalade pourrait élargir la portée des conflits dans la région.