La magnifique tradition du Prophète (pslf) lors de l'Aïd al-Adha

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Dans un récit lumineux, le Prophète Mouhammad (psl) insiste à tel point sur le sacrifice de l'Aïd al-Adha qu'il recommande même de contracter un emprunt pour l'accomplir. De son côté, il offrait lui-même deux sacrifices : l'un en son propre nom, et l'autre au nom des membres de sa communauté qui désiraient ardemment faire ce geste mais n'en avaient pas les moyens financiers.