La défense par les médias sionistes du comportement de Ben Gvir : son comportement est habituel en « Israël » !

Selon l’agence ABNA citant Al-Mayadeen, le journal « Haaretz » du régime israélien a rapporté que le comportement d’Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure de ce régime, bien qu’il soit plus « effronté » que celui d’autres responsables, correspond parfaitement aux normes en vigueur dans le régime israélien.

Haaretz a ajouté que les actes de violence et d’humiliation d’activistes devant les caméras et en présence de ministres constituent un « scandale » qu’il n’est plus possible de cacher.

Parallèlement, l’organisation de radio et télévision du régime israélien a rapporté que plusieurs pays européens, ainsi que le Canada, ont convoqué les ambassadeurs du régime israélien après la publication de la vidéo de Ben-Gvir et leur ont adressé des avertissements.

Mike Huckabee, l’ambassadeur américain à Tel-Aviv, a également affirmé, sans faire référence au mauvais bilan du régime sioniste dans les enceintes internationales où il est connu pour son terrorisme d’État : Ben-Gvir a insulté l’image d’Israël.

Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, a également déclaré il y a quelques heures en réaction à cet acte honteux de Ben-Gvir : Les images publiées par Ben-Gvir avec les activistes arrêtés de la flotte de la résistance sont choquantes et inacceptables.

Elle a ajouté : Nous condamnons le comportement humiliant des responsables du régime israélien et de Ben-Gvir envers les activistes arrêtés de la flotte de la résistance.

Les images publiées montrent que les militaires du régime sioniste, après avoir arrêté les activistes de la « flotte Sumud », ont eu un comportement violent et insultant envers eux.

D’autre part, des images de mauvais traitements et de comportement inhumain de Ben-Gvir et des militaires du régime sioniste envers les activistes arrêtés de la flotte Sumud ont été publiées, ce qui a suscité la colère mondiale.