Selon l’agence ABNA citant Al-Mayadeen, le journal « Haaretz » du régime israélien a rapporté que le comportement d’Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure de ce régime, bien qu’il soit plus « effronté » que celui d’autres responsables, correspond parfaitement aux normes en vigueur dans le régime israélien.
Haaretz a ajouté que les actes de violence et d’humiliation d’activistes devant les caméras et en présence de ministres constituent un « scandale » qu’il n’est plus possible de cacher.
Parallèlement, l’organisation de radio et télévision du régime israélien a rapporté que plusieurs pays européens, ainsi que le Canada, ont convoqué les ambassadeurs du régime israélien après la publication de la vidéo de Ben-Gvir et leur ont adressé des avertissements.
Mike Huckabee, l’ambassadeur américain à Tel-Aviv, a également affirmé, sans faire référence au mauvais bilan du régime sioniste dans les enceintes internationales où il est connu pour son terrorisme d’État : Ben-Gvir a insulté l’image d’Israël.
Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, a également déclaré il y a quelques heures en réaction à cet acte honteux de Ben-Gvir : Les images publiées par Ben-Gvir avec les activistes arrêtés de la flotte de la résistance sont choquantes et inacceptables.
Elle a ajouté : Nous condamnons le comportement humiliant des responsables du régime israélien et de Ben-Gvir envers les activistes arrêtés de la flotte de la résistance.
Les images publiées montrent que les militaires du régime sioniste, après avoir arrêté les activistes de la « flotte Sumud », ont eu un comportement violent et insultant envers eux.
D’autre part, des images de mauvais traitements et de comportement inhumain de Ben-Gvir et des militaires du régime sioniste envers les activistes arrêtés de la flotte Sumud ont été publiées, ce qui a suscité la colère mondiale.
La défense par les médias sionistes du comportement de Ben Gvir : son comportement est habituel en « Israël » !
Les médias sionistes ont rapporté que la publication d’une vidéo du ministre de la Sécurité intérieure de ce régime, bien qu’elle nuise au régime israélien, est une question qui n’est pas inhabituelle dans ce régime.
Selon l’agence ABNA citant Al-Mayadeen, le journal « Haaretz » du régime israélien a rapporté que le comportement d’Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure de ce régime, bien qu’il soit plus « effronté » que celui d’autres responsables, correspond parfaitement aux normes en vigueur dans le régime israélien.
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