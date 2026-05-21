Qalibaf : Nous ferons regretter à l’ennemi toute nouvelle agression

Selon l’agence ABNA, le troisième fichier audio de Mohammad Baqer Qalibaf, président du Parlement iranien (Majlis), adressé au peuple iranien a été publié.

Qalibaf a déclaré dans ce fichier audio qu’il y a environ un mois, nous assistons à un cessez-le-feu sur les fronts militaires, mais les mouvements visibles et cachés de l’ennemi montrent qu’il n’a pas renoncé à ses objectifs militaires parallèlement aux pressions économiques et politiques, et qu’il cherche une nouvelle phase de guerre et une nouvelle aventure. Il a précisé : La réalité est que l’ennemi, contrairement aux poses qu’il adopte parfois, est pris dans un dilemme stratégique. Le prix de l’essence, le marché obligataire, les taux d’intérêt bancaires, le taux d’inflation affectant le coût de la vie aux États-Unis ont provoqué des protestations de la population américaine, au point qu’une grande partie des partisans de Trump considèrent la guerre américaine contre l’Iran comme la guerre d’Israël et la jugent contraire aux promesses électorales de Trump.

Il a ajouté : Cette situation chaotique de l’opinion publique et de l’économie américaines a amené le président américain à hésiter entre deux options. La première option est de privilégier la fin de la guerre, dont il supporterait le coût en tant que perdant de la guerre. La seconde option est de relancer la guerre ou de poursuivre le blocus maritime pour faire pression et forcer l’Iran à accepter la capitulation. La réalité est que l’observation précise de la situation américaine renforce la probabilité qu’ils espèrent toujours la reddition de la nation iranienne et pensent à tort qu’ils peuvent, par la poursuite du blocus et de la pression économique d’une part, et l’intensification de la pression militaire et le lancement d’une nouvelle série d’attaques d’autre part, amener l’Iran à répondre favorablement à leurs exigences excessives sur le terrain diplomatique.

Le président du Parlement a souligné, en insistant sur le fait que face à un tel plan, nous devons, en renforçant notre préparation à une réponse énergique et efficace contre d’éventuelles attaques et en accroissant notre résilience économique, faire sortir l’ennemi de ses erreurs de calcul et le désespérer de la capitulation de l’Iran, afin que l’ennemi soit contraint, lors des négociations, d’accepter les justes revendications du peuple iranien et de s’y soumettre. Il a déclaré : Pour rassurer le peuple iranien, je dis que nos forces militaires puissantes ont utilisé la trêve de la meilleure façon pour reconstituer nos capacités militaires et, grâce à la grâce divine et au soutien du peuple, elles disposent aujourd’hui d’une telle préparation qu’elles surprendront l’ennemi et lui feront certainement regretter toute nouvelle agression contre l’Iran.