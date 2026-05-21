Pezeshkian : Forcer l’Iran à la reddition par la force n’est qu’une illusion

Selon l’agence ABNA, Massoud Pezeshkian a écrit sur sa page personnelle dans un réseau social : L’Iran a toujours respecté tous ses engagements et a exploré toutes les voies pour éviter la guerre. Toutes les voies sont ouvertes de la part de l’Iran. Forcer l’Iran à la reddition par la force n’est qu’une illusion.

Il a ajouté : La diplomatie fondée sur le respect mutuel est moins coûteuse, plus sage et plus durable que la guerre, ce que l’Iran souligne depuis des années.