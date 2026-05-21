Le général Qaani : Les succès de la flotte « Sumud » se poursuivent

Selon l’agence ABNA, le général Ismail Qaani, commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, a écrit dans un message :

« Les victoires et les succès de la flotte “Sumud” se poursuivent ; elle a fait s’effondrer les murs d’hypocrisie des libertés supposées de la civilisation occidentale et a davantage couvert de honte le fasciste sioniste. Elle a remis la Palestine au centre de l’attention mondiale.

Elle a rapproché plus rapidement qu’auparavant de sa fin le régime sioniste vaincu, qui s’est livré à l’escalade de la répression et des crimes. »