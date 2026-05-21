Le général Qaani : Les succès de la flotte « Sumud » se poursuivent

Selon l’agence ABNA, le général Ismail Qaani, commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, a écrit dans un message :
« Les victoires et les succès de la flotte “Sumud” se poursuivent ; elle a fait s’effondrer les murs d’hypocrisie des libertés supposées de la civilisation occidentale et a davantage couvert de honte le fasciste sioniste. Elle a remis la Palestine au centre de l’attention mondiale.
Elle a rapproché plus rapidement qu’auparavant de sa fin le régime sioniste vaincu, qui s’est livré à l’escalade de la répression et des crimes. »
21 mai 2026 - 10:38
Code d'info: 1817109
Source: ABNA
Le commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a écrit : La flotte « Sumud » a remis la Palestine au centre de l'attention mondiale.
Selon l’agence ABNA, le général Ismail Qaani, commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, a écrit dans un message :
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