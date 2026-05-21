Iravani : Le Conseil de sécurité ne doit pas rester silencieux face aux menaces répétées de Trump

Selon l’agence ABNA, Amir Saeed Iravani a déclaré mercredi soir (heure locale) lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la protection des civils : La protection des civils n’est pas seulement une préoccupation humanitaire ; elle constitue, conformément au droit international humanitaire, aux Conventions de Genève et à la Charte des Nations Unies, une obligation juridique contraignante.

Iravani a ajouté : Pourtant, aujourd’hui, les civils sont de plus en plus exposés à des attaques militaires délibérées, à des punitions collectives, et les infrastructures civiles sont systématiquement détruites. Cette triste réalité est évidente, de Gaza au Liban, et récemment dans la guerre d’agression contre l’Iran.

L’ambassadeur d’Iran auprès de l’ONU a précisé : Les récents actes d’agression des États-Unis et du régime sioniste contre l’Iran le 28 février ont une fois de plus révélé cette amère vérité. Il a rappelé : Pendant quarante jours de cette guerre injustifiée et brutale, les agresseurs, en ciblant délibérément les civils et les infrastructures civiles, ont commis des violations graves et systématiques du droit international humanitaire.

Le représentant de l’Iran à l’ONU a souligné : Lors d’une attaque brutale, une école de filles à Minab a été délibérément visée et complètement détruite, entraînant le martyre de plus de 168 élèves innocentes. Ces actes ne sont pas des dommages collatéraux ; ce sont des crimes de guerre.

Il a affirmé : Malheureusement, le Conseil de sécurité, en raison des obstructions d’un membre permanent qui est lui-même l’agresseur, a échoué dans l’exercice de ses responsabilités face à ces violations flagrantes.

Iravani a insisté : Le Conseil de sécurité ne doit pas rester silencieux ou indifférent face aux menaces répétées et quotidiennes du président américain contre l’Iran, y compris la menace explicite de bombarder l’Iran et de le « ramener à l’âge de pierre », de détruire les infrastructures énergétiques, économiques et industrielles du pays, de cibler les scientifiques nucléaires et les hauts responsables iraniens, et même les propos et la menace de détruire la civilisation iranienne.

Le représentant iranien à l’ONU a déclaré : La normalisation de cette menace de recours à la force, des actes d’agression et du discours incendiaire de la part d’un membre permanent du Conseil de sécurité crée un précédent dangereux. Les États-Unis, le régime sioniste, ainsi que ceux qui ont aidé et facilité ces agressions contre l’Iran, doivent assumer l’entière responsabilité juridique et internationale de ces crimes horribles et de ces violations graves. L’impunité pour de tels crimes n’est pas seulement une trahison envers les victimes, elle menace également la paix et la sécurité internationales.

L’ambassadeur iranien à l’ONU a déclaré : Le régime sioniste est le plus grand meurtrier de civils au monde et ne mérite aucune réponse. Lors de cette réunion, certains intervenants ont de nouveau préféré ignorer les actes d’agression illégaux des États-Unis et du régime sioniste contre l’Iran, tout en ignorant délibérément leur propre rôle dans la facilitation, la fourniture et le soutien politique de cette agression et de cette guerre brutale, en particulier le ciblage délibéré des civils et des infrastructures civiles en Iran.