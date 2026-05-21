Velâyati : La carte des corridors régionaux s’écrit avec les réalités du terrain à Téhéran

Selon l’agence ABNA, Ali Akbar Velâyati a publié un message sur X : Trump est pris dans le paradoxe des « menaces quotidiennes de l’Iran » et des « clients en colère des stations-service américaines » ; pour maîtriser son inflation intérieure, il a besoin de stabilité du marché et d’une baisse des prix de l’énergie.

Il ajoute : D’autre part, le changement des calculs dans le Caucase et l’effacement du terme imposé de « corridor de Trump » (Zanguezour) ont montré que désormais la carte des corridors régionaux ne s’écrit pas avec les menaces de Washington, mais avec les réalités du terrain à Téhéran.