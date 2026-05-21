Répression à Bahreïn : Des centaines de citoyens chiites convoqués après les commémorations du martyre de l'Imam al-Jawad (as)

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La politique de restriction des libertés religieuses se poursuit à Bahreïn. Selon des rapports locaux et des témoignages de militants des droits de l'homme, le pouvoir de Manama a lancé une vague massive de convocations judiciaires à l'encontre des fidèles chiites ayant participé aux cérémonies de deuil annuel.

Arrestations et restrictions policières

Dans ce contexte de tension, des sources locales ont confirmé l'arrestation du président d'une des processions religieuses (Heiat) de la région de "Maqaba" après sa convocation par les services de renseignement. Cette arrestation est directement liée à l'organisation des rituels commémorant le martyre du neuvième Imam des chiites, l'Imam al-Jawad (as).

Le ministère de l'Intérieur bahreïni avait préalablement imposé de strictes restrictions, interdisant formellement les marches et les processions de deuil à l'extérieur des Husseiniyehs (centres culturels et religieux) et des mosquées. Malgré ces interdictions jugées discriminatoires, des groupes de citoyens chiites sont descendus dans les rues de plusieurs localités pour faire vivre ces traditions ancestrales, défiant ainsi le blocus sécuritaire.

Une politique de répression systématique

Ces récents événements s'inscrivent dans la continuité de la politique de répression et de marginalisation confessionnelle menée par la dynastie Al Khalifa contre la population chiite autochtone. Depuis le soulèvement populaire de 2011, la pratique des rites religieux, en particulier durant les mois de Muharram ou lors des anniversaires de martyre des AhlulBayt (as), est devenue un terrain d'affrontement politique. Le gouvernement utilise régulièrement l'appareil sécuritaire pour restreindre les rassemblements, confisquer les drapeaux noirs et poursuivre les orateurs religieux.

Jusqu'à présent, les autorités officielles de Manama ont refusé de communiquer les chiffres exacts concernant le nombre de personnes détenues ou la nature précise des chefs d'inculpation retenus contre les manifestants et les organisateurs.

Conclusion : L'échec de la pacification par la force

Cette nouvelle vague d'arrestations démontre que malgré les années de répression politique, le gouvernement bahreïni n'a pas réussi à briser l'attachement de la population à son identité religieuse et culturelle. Les restrictions imposées aux libertés de culte continuent d'alimenter le fossé entre le régime et les citoyens, maintenant le pays dans un état de crise humanitaire et politique permanent.

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