L'humilité des savants au seuil de la sainte Masouma (sa)

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Un jour de pluie, un serviteur du vestiaire des chaussures du sanctuaire de la sainte Masouma (sa) vit un savant lumineux (l'Ayatollah Bahjat) qui, en récupérant ses chaussures, portait la boue et la poussière du dessous des chaussures des pèlerins à ses yeux avec la plus grande déférence. Lui et les grands savants chiites, tels que l'Ayatollah Boroujerdi et l'Imam Khomeini, ont atteint de hauts degrés de science و de spiritualité grâce à leur humilité et leur respect au seuil des AhlulBayt (as), en particulier au sanctuaire de la sainte Masouma (sa).