Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant RIA Novosti, Yvette Cooper, la ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré que le monde se rapproche rapidement d'une crise alimentaire mondiale. « Nous ne pouvons pas permettre que des dizaines de millions de personnes souffrent de la faim. »

Elle a souligné que l'approvisionnement en engrais est particulièrement important en ce moment en raison du début de la saison agricole du printemps.

Les États-Unis et le régime israélien, le 9 Esfand 1404 (28 février 2026), en agressant le territoire iranien, ont accru l'insécurité dans le détroit d'Ormuz pour le passage des navires. La guerre dans la région de l'Asie occidentale et le passage limité des pétroliers par le détroit d'Ormuz ont exacerbé la crise énergétique dans le monde.