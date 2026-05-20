Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant RIA Novosti, Matteo Salvini, vice-Premier ministre et ministre italien des Infrastructures et des Transports, a déclaré que les entreprises de transport italiennes ont besoin d'une aide urgente, car la poursuite de la hausse des coûts du carburant pourrait conduire à l'arrêt du transport de marchandises.

Salvini a qualifié de surprenante la réaction de Bruxelles à l'augmentation des prix du carburant et a déclaré que les Bruxellois évaluent sérieusement la situation mais ne sont pas pressés de prendre des mesures.

Les États-Unis et le régime israélien, le 9 Esfand 1404 (28 février 2026), en agressant le territoire iranien, ont accru l'insécurité dans le détroit d'Ormuz pour le passage des navires. La guerre dans la région de l'Asie occidentale et le passage limité des pétroliers par le détroit d'Ormuz ont exacerbé la crise énergétique dans le monde.