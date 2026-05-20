Haaretz : Nous avons été surpris par les déclarations de Trump sur l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le journal sioniste Haaretz, citant des sources de l'armée sioniste, a écrit avoir été surpris par les déclarations de Donald Trump, le président américain, selon lesquelles il n'était qu'à quelques heures d'une attaque contre l'Iran.

Ce journal, critiquant les positions unilatérales de Trump, a écrit que Tel Aviv s'attendait à ce que toute planification d'une attaque contre l'Iran soit coordonnée directement et largement avec Tel Aviv.

Le journal Haaretz, citant des sources sécuritaires, a écrit que la reprise des attaques américaines contre l'Iran mènera certainement à la participation d'Israël à la guerre.

Ce rapport sioniste a en même temps exprimé des doutes quant à la possibilité d'atteindre les objectifs américano-sionistes concernant un changement de souveraineté en Iran par un retour à la guerre.