Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant le média sioniste Yedioth Ahronoth, le régime sioniste, sous prétexte d'une escalade de la crise diplomatique avec la Turquie, envisage de fermer son consulat à Istanbul et ne conservera que son ambassade à Ankara comme représentation officielle en Turquie.

Les deux représentations du régime sioniste en Turquie, à savoir l'ambassade des occupants à Ankara et leur consulat à Istanbul, sont vides de personnel depuis l'opération fière du 7 octobre nommée « Tempête d'Al-Aqsa » par la résistance palestinienne (Hamas).

Les diplomates du régime sioniste envoyés en Turquie sont actuellement basés en Bulgarie, tandis que le personnel local travaille depuis son domicile.